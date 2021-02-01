البرازيل تكتشف 5 سلالات جديدة من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - واكتشف باحثون من المختبر الوطنى للحوسبة العلمية، تحت إشراف وزارة العلوم والتكنولوجيا البرازيلية، أن شخصين، من بين مجموعة مكونة من 92 شخصًا، لديهم العديد من متغيرات فيروس كورونا فى نفس الوقت، حسبما قالت مجلة "سيمانا" الإسبانية.

وأوضح فرناندو سبيلكى، الأستاذ فى مختبر الأحياء الدقيقة بجامعة فيفيل، أن "هذا أمر مقلق، لأنه من المعروف أن هذه المتغير قد يكون مرتبطا بهروب الأجسام المضادة التى تشكلت ضد متغيرات أخرى من الفيروس".

وأكد أن "كل الفيروسات تتحور، فى الواقع، هذه هى الطريقة التى تنشأ بها فيروسات جديدة بشكل طبيعي، كما كان فى السابق كوفيد -19".

وسجلت البرازيل 27.756 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و559 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9 ملايين و204.731 إصابة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 224.504 حالات.