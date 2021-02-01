خاصية بـ واتساب تستنفد باقة الإنترنت

جدة - نرمين السيد - ويوجد بـ "واتساب" خاصية تمكنه من استهلاك باقة الإنترنت لدى المستخدمين، وذلك وفقا لموقع "MakeUseOf".

وتستهلك مكالمات واتساب قدرا كبيرا من بيانات الهاتف عند إجراء مكالمات كثيرة، بالإضافة إلى إرسال الصور والفيديوهات بكثرة.

ولتقليل استهلاك باقة الإنترنت ينصح بإلغاء تفعيل خاصية "Data and storage" عن طريق اختيار الإعدادات والنقر على اختيار استخدام البيانات والتخزين، وتظهر بعدها قائمة جديدة يفضل الضغط على خيار أثناء استخدام بيانات المحمول.

وبعدها يمكن تحديد الاختيار بين الصور أو المقاطع الصوتية أو الفيديوهات أو المستندات من القائمة ثم الضغط على تم.