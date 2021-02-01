فيديوجراف- جنة سرية.. بحيرة النيزك أسطورة مرسى علم

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز المعلومات عن بحيرة النيزك التى تعد أسطورة مرسى علم.

وتقع بحيرة النيزك على أحد شواطئ البحر الأحمر فى مرسى علم، وتتمتع بأماكن فريدة ومياه نقية جذابة.

ويمكن زيارة بحيرة النيزك فى أى وقت بالسنة للاستمتاع بمياهها الدافئة طوال العام، والحصول على الهدوء والراحة والاسترخاء، كما يمكن ممارسة رياضة الغطس هنا.

وترجع تسميتها بـ "النيزك" لاعتقاد أهلها بسقوط نيزك هناك منذ آلاف السنين، ولكن لم يؤكد علماء الجيولوجيا ذلك.

وتتكون البحيرة من تشكيل صخري فريد من نوعه، ويتراوح عمقها بين 8 إلى 10 أمتار.

ومن الممكن رؤية ظواهر فلكية فا سمائها ليلا، حيث تظهر النجوم وكأنها شعاع سريع عندما تمر الأرض بأنقاض مذنب قديم، ويحدث هذا سنويا هناك.