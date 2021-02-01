طرح مرحاض هتلر للبيع فى مزاد علنى بـ15 ألف إسترلينى

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جدة - نرمين السيد - ومن المقرر عرض مرحاض أدولف هلتر فى مزاد علنى خلال الأسبوع المقبل، بمدينة تشيسابيك بولاية ماريلاند.
ويتراوح سعر المرحاض الذى سرقه أحد الجنود الأمريكين من الحمام الخاص للديكتاتور فى بيرجوف، من ملاذه فى جبال الألب البافارية، بين 10 و15 ألف جنيه إسترلينى، وفقا لـ"ديلى ميل" البريطانية.
ويقال إن هتلر أثناء الغارة الجوية فى 1945 بـ برلين لقى مصرعه، وأخذ المرحاض جندى إلى منزل عائلته بنيو جيرسى، حتى قررت العائلة بيعه.
وأشار بيل باناجوبولوس، من دار ألكسندر للمزادات إلى أن ذلك المرحاض هو المرحاض الشخصى لـ هتلر.
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