الصين تقدم احتجاجا للسفارة الكندية بسبب قميص عليه شعار خفاش ووهان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين اليوم تعليقا على تقارير بأن أحد موظفى السفارة الكندية فى الصين قام بتصميم قمصان عليها شعار "ووهان بات" (خفاش ووهان) فى يوليو من العام الماضى.

وقال المتحدث إن "الجانب الصينى صدم بهذا الأمر، وقدم احتجاجات شديدة إلى السفارة الكندية فى الصين"، مطالبا الجانب الكندى بإجراء تحقيق شامل فى الأمر على الفور وتقديم تقرير واضح للصين".

وأضاف أن فيروس كورونا الجديد عدو مشترك للبشرية، وأن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولى يعارضان بوضوح ممارسة ربط الفيروس بأى دولة أو منطقة معينة ويعارضان الوصم، وأن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ووزيرة الصحة الكندية باتى هاجدو أدليا بتصريحات مماثلة عدة مرات.

وتابع أنه "ينبغى أن يعمل الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون فى أى بلد بالخارج بشكل صارم وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وقوانين وأنظمة الدولة التى يقيمون فيها"، لافتا إلى أن الشخص المعنى، بصفته دبلوماسيا فى السفارة الكندية فى الصين، تصرف بشكل غير متسق مع وضعه أو وضعها وخرج عن الموقف الثابت للحكومة الكندية.