جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "بلومبيرج"، قدم إيلون ماسك بعض التفاصيل حول اختبارات نيورالينك على القرود، حيث أخبر عدّة آلاف من مستخدمى تطبيق "Clubhouse" أن الشركة لديها قرد سعيد يستمتع بألعاب الفيديو بعد زراعة شريحة نيورالينك فى دماغه.
وقال ماسك: "لدينا قرد به شريحة لاسلكية فى جمجمته بأسلاك صغيرة يمكنه لعب ألعاب الفيديو بعقله، لا يمكنك أن ترى مكان الزرع وهو قرد سعيد، لدينا أجمل مرافق القرود فى العالم، نريدهم أن يلعبوا لعبة Mind-Pong مع بعضهم البعض".
وتخوّف البعض من زراعة جهاز فى الجمجمة، لا سيما وأنّه قد يترك أثرًا خارجيًا من الناحية التجميلية، لكن إيلون ماسك حاول طمأنة المتخوفين فى لقاء مع بودكاست جو روجان، قائلًا: هناك إصدارات بدائية من هذا الجهاز بها أسلاك تخرج من الرأس، ولكنها مثل جهازFitbit فى الجمجمة مع أسلاك صغيرة إلى العقل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرد يستمتع بألعاب الفيديو بعد زراعة شريحة إلكترونية فى دماغه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.