قرد يستمتع بألعاب الفيديو بعد زراعة شريحة إلكترونية فى دماغه

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "بلومبيرج"، قدم إيلون ماسك بعض التفاصيل حول اختبارات نيورالينك على القرود، حيث أخبر عدّة آلاف من مستخدمى تطبيق "Clubhouse" أن الشركة لديها قرد سعيد يستمتع بألعاب الفيديو بعد زراعة شريحة نيورالينك فى دماغه.

وقال ماسك: "لدينا قرد به شريحة لاسلكية فى جمجمته بأسلاك صغيرة يمكنه لعب ألعاب الفيديو بعقله، لا يمكنك أن ترى مكان الزرع وهو قرد سعيد، لدينا أجمل مرافق القرود فى العالم، نريدهم أن يلعبوا لعبة Mind-Pong مع بعضهم البعض".

وتخوّف البعض من زراعة جهاز فى الجمجمة، لا سيما وأنّه قد يترك أثرًا خارجيًا من الناحية التجميلية، لكن إيلون ماسك حاول طمأنة المتخوفين فى لقاء مع بودكاست جو روجان، قائلًا: هناك إصدارات بدائية من هذا الجهاز بها أسلاك تخرج من الرأس، ولكنها مثل جهازFitbit فى الجمجمة مع أسلاك صغيرة إلى العقل".