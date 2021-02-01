روسيا تخطط لتطوير روبوتات فضائية تعتمد الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، جاء فى بيان صادر عن الشركة حول الموضوع "يجرى العمل فى الشركة حاليا على تطوير تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعى؛ لجعل الروبوتات قادرة على التفاعل مع الرواد فى الفضاء، هذا النوع من الروبوتات قد يظهر بصورته النهائية عام 2023 أو بداية 2024".

وأشار البيان إلى أن خطة الشركة تهدف إلى تطوير روبوت جديد من نوع Teledroid قادر على العمل فى الفضاء المفتوح، وسيعمل هذا الروبوت بداية بنظامين، نظام يديره البشر ونظام آلى، من ثم سينقل إلى منظومة العمل الذاتى التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى ليتم مراقبة أدائه عن بعد من قبل مشغليه.

وكانت شركة Android Technology قد أشارت فى أكتوبر الفائت إلى أنها ستبدأ باختبار أول نموذج من الروبوتات التى تطورها للعمل فى الفضاء المفتوح عام 2021، وأنها توصلت لتحديد المظهر العام للروبوت ومكوناته وبروتوكولات التحامه بالمحطة الفضائية الدولية.

ومن جهته أشار مدير الشركة، يفجينى دودوروف، إلى أن روبوتات Teledroid التى تطورها شركته سيكون بالإمكان التحكم بها من المحطة الفضائية الدولية ومن الأرض أيضا.