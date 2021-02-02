نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب صلاح سالم وسلوك محور النصر

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وأعلن خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، فتح أعلى الطريق الدائرى وانتشار الخدمات بالقرب من العمارة التى بها الحريق، منذ أمس.
وطالبت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح.
وأوضح صابر وجود بعض الكثافات المرورية بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق المرج والبساتين ودار السلام، بينما باقى الطرق تشهد سيولة مرورية.
ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد وسط انتشار الخدمات.
ونصح بسلوك كورنيش النيل، مضيفا وجود ازدحام بمحور صلاح سالم عند كوبرى الفردوس لذلك يفضل سلوك محور النصر، كما أن شارع مصر والسودان يعمل بشكل طبيعى.
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