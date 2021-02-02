صباحك ومطرحك مع يونس .. التريند الأول على تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس تصدره تويتر بـ هاشتاج "صباحك ومطرحك مع يونس"، وعلق قائلا: "صباحك ومطرحك مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكوا فل يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "اصحى وفوق يونس فوق"، "عظمة والله يا أبو موزو"، "أحمد يونس فوق".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.