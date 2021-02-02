صور .. شهرة كريستينا بيمينوفا فى مجال الأزياء منذ الثالثة من عمرها

جدة - نرمين السيد - وعند بلوغ كريستينا الشهر من عمرها عاشت مع أسرتها فى فرنسا حتى أتمت عامها الأول ثم عادت إلى موسكو مرة أخرى.

وتعد أصغر عارضة أزياء انضمت لهذا المجال، فعندما بلغت السنة الثالثة من عمرها بدأت مهنتها كعارضة أزياء، لعمل والدتها بنفس المجال.

ونالت كريستينا شعبية كبيرة منذ انضمامها لمجال الأزياء والموضة بسبب ملامحها الطفولية الجذابة.