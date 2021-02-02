أسفار.. معرض افتراضى كبديل لـ القاهرة الدولى للكتاب

جدة - نرمين السيد - واستضاف يونس خلال حلقة اليوم من صباحك ومطرحك المذاع على الراديو 9090، على عبد المنعم، أحد مؤسسى موقع معرض الكتاب الافتراضى أسفار، وأوضح أن الهدف من طرح "أسفار" وهو تنشيط الحالة الثقافية.

وقال عبد المنعم، إن معرض الكتاب الافتراضى يتحدى ظروف كورونا التى منعت الجميع من الخروج أو الذهاب للمكتبات، لذلك يقوم "أسفار" بنشر الثقافة لدى محبيها.

وأوضح أن منصة أسفار تستضيف عبر موقع معرضها الإلكترونى العديد من حفلات التوقيع ومناقشة الكتب أون لاين حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعى.

وأضاف أن شراء الكتب من خلال ذلك المعرض الافتراضى لا يستغرق دقيقتين ويتم توصيل الكتب إلى المنازل، كما يوفر جناحًا خاصًا للكتب المستعملة بشرط أن تكون أصلية غير مزورة.