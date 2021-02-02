صور .. طريقة ارتداء الملابس ذات الألوان الفسفورية فى الشتاء

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جدة - نرمين السيد - وتساعد الملابس ذات ألوان النيون أو الفسفورية فى ظهور مرتديتها بـ لوك جرىء وعصرى.
ولكن يجب على الفتيات ارتداء قطعة واحدة فقط من تلك الألوان الفسفورية المبهجة، دون الاعتماد على أكثر من قطعة حتى لا يبدو المظهر مبالغا فيه ويجعلهن عرضة للانتقاد.
وينصح بتنسيق تلك الملابس ذات ألوان النيون مع درجات محايدة تعمل على تخفيف حدتها مثل البيج والرمادى والأسود والأبيض حتى يجعل الإطلالة متوازنة وأنيقة.
كما يمكن الاستعانة بالإكسسوارات المضيئة التى منها الحقائب أو الأحذية، والتى تتلاءم مع ملابس ذات درجات محايدة.
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