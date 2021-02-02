لمدة 6 سنوات.. شراكة جديدة بين فورد وجوجل

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركتا "فورد" و"جوجل"، اليوم الثلاثاء، شراكة استراتيجية مدتها 6 سنوات، يتعاونان من خلالها على تثبيت نظام التشغيل "أندرويد" كنظام أساسى فى شاشات المعلومات والترفيه بالملايين من سيارات فورد و"لينكولن" بدءا من عام 2023.





وذكرت فورد، فى بيان لها، أن نظام أندرويد سيمكن السائقين من الوصول إلى خرائط جوجل وسيوفر خدمة الأوامر الصوتية فى السيارة دون استخدام الهاتف. وأضافت أن متجر بلاى ستور، سيوفر داخل أنظمة السيارات لتحميل تطبيقات مثل الموسيقى والكتب الصوتية والبودكاست، وستزود جوجل فورد بخدمة تخزين البيانات السحابية. وتستخدم فورد أيضا إمكانات الذكاء الاصطناعى وتحليلات البيانات من جوجل، لتقديم خدمة أفضل للسائقين وتحسين عملياتها بمجالات خدمة العملاء والتصنيع والتسويق.

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