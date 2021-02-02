تحديث جديد فى Google Maps لعدم الانشغال عن الطريق

جدة - نرمين السيد - ويسمح تحديث "Google Maps" بتقسيم الشاشة للتجول الافتراضى، بجانب تصفح الهاتف، وفقا لما جاء فى موقع "جى إس إم آرينا".
ويتمكن التحديث من تقسيم الشاشة ما بين التجول الافتراض والخريطة، وتعمل تلك الميزة تلقائيا بعد الذهاب إلى خاصية التجول الافتراضى وبعدها تنقسم الشاشة فى الاتجاهين الرأسى والأفقى.
كما توجد أزرار تعمل على توسعة الشاشة وملئها عند الرغبة فى استعمال الشكل القديم دون تقسيم.
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