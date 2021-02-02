دراسة «القهوة الساخنة».. الدفء يقضى على الشعور بالوحدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت تلك الدراسة الشهيرة بلقب "القهوة الساخنة" إلى أن الإمساك بفنجان القهوة الساخنة أو أى مشروب دافئ يمنح الفرد الشعور بالدفء والارتياح العاطفى. كما أجريت دارسة مؤخرا تدعم نتائجها دراسة "القهوة الساخنة"، وتؤكد أن الدفء يزيد من تحسن المزاج والقضاء على شعور الوحدة، وفقا لما جاء فى مجلة "Freundin". وأجرى باحثون من جامعة فلوريدا تجاربهم على 78 طالبا مشارك فى الاختبار، وقاموا بإمساكهم أكياس أو وسائد تدفئة صغيرة، وأظهرت النتائج أن مزاج الفرد يتغير مع تغير درجات الحرارة.

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