خلال الشهر الجارى .. سامسونج تطرح هاتفًا قابلًا للطى

جدة - نرمين السيد - وأشارت سامسونج إلى أنها خفضت 250 دولارًا من سعر هاتفها الجديد "Samsung Galaxy Z Flip" ويصبح سعره 1200 دولارا، وفقا لما جاء فى موقع "إنجادجيت". ويعمل الهاتف "Samsung Galaxy Z Flip" بتقنية الجيل الخامس، ويتم تزويده بمعالج حديث، كما أنها تنوى فى عيد ميلاده الثانى بإلحاق المعالج "سناب دراجون بلس 855". ويعد ذلك الهاتف بديلا لـ"Samsung Galaxy Fold" الذى تم طرحه فى 2019 وواجه العديد من المشكلات فى شاشته.

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