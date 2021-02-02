خطوات سهلة لتحضير خبز البرجر فى المنزل

جدة - نرمين السيد - يعشق الكثير تناول وجبات المطاعم السريعة لما تتمتع من مذاقها اللذيذ، لذا بدأت الأمهات مع انتشار فيروس كورونا إعداد جميع وجبات المطاعم بالمنزل حفاظا على صحة أفراد الأسرة.





وترغب الأمهات فى إعداد خبز البرجر بالمنزل، ولكن يلجأون إلى شرائه لتحضير الطعام الشيق لأطفالهم. ولكن هناك طريقة بسيطة لتحضير خبز البرجر فى المنزل، ونحتاج وقتها إلى: -2 كوب دقيق أبيض. -كوب دقيق الخبز. -كوب ماء دافئ. -نصف كوب بطاطس مهروسة. -ربع كوب حليب بودرة. -ربع كوب زبدة. -بيضتان -3 ملاعق كبيرة من السكر البنى. -2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. -ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: يجب وضع الدقيق الأبيض ودقيق الخبز والبطاطس المهروسة والحليب البودرة والسكر والملح فى العجانة الكهربائية. ويضاف لها البيض والخميرة والزبدة والماء وتخلط تلك المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة. -وتوضع العجينة فى وعاء مدهون بالزيت ويغلف بورق نايلون لاصق، ويترك جانبا لمدة ساعة حتى "ترتاح العجينة". ويسخن الفرن على حرارة 190 درجة مئوية، والبدء فى تشكيل كرات متاسوية الحجم، وتدخل تلك الكرات الفرن فى صينية مبطنة بورق الزبدة لمدة 60 دقيقة حتى تنضج. وبعدها يخرج خبز البرجر من الفرن واستخدامه لتقديم الطعام.

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