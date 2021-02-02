جدة - نرمين السيد - ويتمكن مستخدمو آيفون iOS 14.5 الذين يرتدون الكمامات من فتح هواتفهم بسرعة من خلال ميزة التعرف على الوجه "Face ID"، وذلك من خلال ساعة أبل. ويجب أن تكون ساعة أبل متواجدة على المعصم وغير مقفلة حتى تعطى إشارة للهاتف بالانتقال إلى سطح المكتب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإصدار الجديد من أبل يتعرف على الوجه دون خلع الكمامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.