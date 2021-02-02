من مطبخك .. مكونات تعيد للبشرة الجافة نضارتها وحيويتها

جدة - نرمين السيد - يعانى أصحاب البشرة الجافة خلال فصل الشتاء من فقدان نضارة وحيوية بشرتهم، لذا يتم الاستعانة بالماسكات الطبيعية التى تخلصهم من مشاكل البشرة سواء حب الشباب أو جفاف البشرة والجلد الميت.





وهناك مجموعة من الماسكات التى تساهم فى استعادة حيوية ونضارة البشرة ومنها:

-ماسك الشاى الأخضر والنعناع:

تساعد تلك الوصفة فى تهدئة البشرة عند تهيجها وتمنحها نعومة ونضارة وخصوصا أنها تحتوى على العسل والشاى الأخضر اللازمان لترطيب الوجه.

ويجب خلط 2 ملعقة كبيرة من الشاى الأخضر و2 ملعقة كبيرة من النعناع وملعقة كبيرة من العسل، ويوضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ويشطف الوجه بعدها بالماء البارد.

-ماسك العسل والأفوكادو:

يناسب ذلك الماسك أصحاب البشرة التى تعانى من الجفاف الشديد لتأثير مكوناتها الغذائية والمرطبة على البشرة، بالإضافة إلى التخلص من الجلد الميت.

ويتم ذلك من خلال خلط ملعقة كبيرة من العسل مع معلقة كبيرة من دقيق الشوفان وكوب الأفوكادو المهروس، وتوضع على البشرة لمدة 15 دقيقة ويشطف بعدها بالماء البارد.

-ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون:

تساهم تلك الوصفة فى ترطيب الجلد، لإمداد البشرة بالفيتامينات والعناصر المغذية للوجه.

ويتم تحضير الوصفة من خلال هرس نصف حبة الأفوكادو جيدا وخلطها مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وإضافة ملعقة كبيرة من العسل وتترك لمدة 20 دقيقة وشطفها بالماء الفاتر.

-ماسك الموز مع الكركم:

تزيد الوصفة من ترطيب البشرة وتغذيتها، لدورها فى تجديد خلايا الجلد والحفاظ على نظافة المسام.

وتخلط حبة الموز المهروسة مع نصف ملعقة صغيرة مع بيكنج صودا ونصف ملعقة صغيرة من الكركم المناسب للبشرة، وتوضع الخلطة على الوجه لمدة 10 دقائق ثم تشطف بالماء البارد.