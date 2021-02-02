عناكب الصياد تقتحم البيوت فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وتتمتع العناكب الكبيرة بأرجل طويلة بالإضافة إلى سرعتها، والتى تسمى بـ "عناكب الصياد".

وأشارت ليزى لوى، أخصائية علم أمراض العنكبوت بجامعة كوارى، إلى أن تلك العناكب غير ضارة لضعف بصرها والتى عادة تكون مرتبكة كما أنها ليست شديدة السمية.

وأضافت لوى بأنها لن تهاجم البشر لصغرها ونظرها الضعيف، وتتمكن تلك العناكب من عض الفرد ولكن لن تتسبب فى أضرار كبيرة، كما أن شح المواد الغذائية التى يحتاجونها لن تبقيهم طويلا فى المنازل، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وأوضحت أن تلك العناكب عادة ما يقومون بأكل بعضهم فى العش مما يقلص عددهم، لافتة إلى كثرة عددهم تلك الفترة لأنه يعد موسم التكاثر للعناكب فى أستراليا.