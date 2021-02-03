فيديو .. ناعومى كامبل تروج للثقافة الإفريقية من أمام الأهرامات

جدة - نرمين السيد - وشاركت كامبل الفيديو عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، الذى وصفت فيه مصر بأنها "جميلة"، وأشارت من خلاله إلى أنها تحتفل على أرضها بشهر التاريخ الأسود.
وقالت ناعومى كامبل فى الفيديو: "القفز إلى شهر التاريخ الأسود حيث بدأ كل شيء، إن ثقافتنا لها الحق أكثر من أى وقت مضى فى معرفة أسلافنا، فهم يشيرون إلى السود فى أمريكا على أنهم أمريكيون من أصل إفريقى، ولكن هل يثقفونكم عن هذه القارة الجميلة".
شاهد الفيديو من https://www.instagram.com/p/CKwR4bDjMhf/?utm_source=ig_embed
وتابعت: "يجب أن تكون إفريقيا إلزامية وأن يتم وضعها فى مناهج التعليم، لقد تغيرت الأزمان، لا يمكننا كبح عقولنا، لذا يمكننا أن نتحد على نطاق عالمى للاحتفال بهذا التاريخ الأسود".
و"التاريخ الأسود" هو احتفال يقام فى الولايات المتحدة فى الأول من فبراير من كل عام، ويعرف أيضا بـ"شهر التاريخ الأمريكى الإفريقى"، ويلقى اعترافا رسميا من الحكومات فى الولايات المتحدة وكندا، كما اعترفت به أيرلندا وهولندا والمملكة المتحدة.
ويدعو احتفال "التاريخ الأسود" جميع الأمريكيين إلى التفكير فى الأدوار المهمة التى لعبها الأمريكيون من أصول إفريقية فى تشكيل تاريخ الولايات المتحدة.
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