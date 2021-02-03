المتحف الكبير يعلن تصميم موقع إلكترونى عالمى

جدة - نرمين السيد - وقامت الشركة المنفذة للموقع خلال الاجتماع بعرض التصميم الخاص به وأهم صفحاته وما يقدمه من خدمات إلكترونية للتعريف بجميع أنشطة المتحف، تمهيدا لإطلاقه قبل الافتتاح. وبحث المجلس تطور الأعمال بالملفات الخاصة بالحملة الترويجية وفعاليات حفل افتتاح المتحف، بالإضافة إلى استعراض تقرير نتائج أعمال التفاوض والتعاقد مع التحالف الذى سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف. واتفق أعضاء مجلس الإدارة، فى نهاية الاجتماع، على أهمية طباعة كتالوج المتحف قريبا والذى سوف يكون أحد أهم وسائل الترويج للمتحف والتعريف بمقتنياته قبل افتتاحه.

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