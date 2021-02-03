وأسس بيزوس أمازون فى عام 1994، ومنذ ذلك الحين تحول متجر الكتب عبر الإنترنت، إلى بائع تجزئة عالمى عملاق، لمجموعة كبيرة من الفئات المختلفة، بدءا من الأدوات إلى البقالة وخدمات البث المباشر، وتجاوزت قيمة أمازون سقف التريليون دولار أميركي، تحت قيادة بيزوس فى يناير من العام الماضي، وتبلغ قيمتها الآن أكثر من 1.6 تريليون دولار.
ورغم أن كثيرين كانوا يتوقعون أن يخلف جاسى بيزوس فى قيادة أمازون، إلا أن الشركة أبقت خطط الخلافة هادئة.
وانضم جاسى إلى أمازون فى عام 1997 وقاد فريق خدمات الويب السحابية فى الشركة منذ إنشائها، وهى تدر على العملاق التجارى كثيرا من الأرباح.
وقال بيزوس فى خطاب موجه إلى الموظفين: "يسعدنى أن أعلن أننى سأنتقل فى الربع الثالث من هذا العام إلى منصب الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة أمازون، وسيصبح آندى جاسى الرئيس التنفيذي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيزوس يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذى لـ أمازون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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