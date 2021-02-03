بيزوس يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذى لـ أمازون

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة أمازون، الثلاثاء، أن رئيسها التنفيذي، جيف بيزوس، سيتنحى عن منصبه فى وقت لاحق من هذا العام، ليحول دفة القيادة إلى آندى جاسي، المدير التنفيذى السحابى للشركة، وسينتقل بيزوس إلى منصب الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة أمازون.





وأسس بيزوس أمازون فى عام 1994، ومنذ ذلك الحين تحول متجر الكتب عبر الإنترنت، إلى بائع تجزئة عالمى عملاق، لمجموعة كبيرة من الفئات المختلفة، بدءا من الأدوات إلى البقالة وخدمات البث المباشر، وتجاوزت قيمة أمازون سقف التريليون دولار أميركي، تحت قيادة بيزوس فى يناير من العام الماضي، وتبلغ قيمتها الآن أكثر من 1.6 تريليون دولار.

ورغم أن كثيرين كانوا يتوقعون أن يخلف جاسى بيزوس فى قيادة أمازون، إلا أن الشركة أبقت خطط الخلافة هادئة.

وانضم جاسى إلى أمازون فى عام 1997 وقاد فريق خدمات الويب السحابية فى الشركة منذ إنشائها، وهى تدر على العملاق التجارى كثيرا من الأرباح.

وقال بيزوس فى خطاب موجه إلى الموظفين: "يسعدنى أن أعلن أننى سأنتقل فى الربع الثالث من هذا العام إلى منصب الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة أمازون، وسيصبح آندى جاسى الرئيس التنفيذي".