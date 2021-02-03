نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى السيدة عائشة ومحور الفردوس

جدة - نرمين السيد - وأعلن صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، وجود انفراجة مرورية بمحافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليها.

وأوضح صابر، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى البساتين المتجه إلى الأوتوستراد وأعلى المرج والخصوص.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

وأشار إلى وجود ازدحام فى بعض المناطق منها كوبرى السيدة عائشة ونصح بسلوك كوبرى الملك الصالح كبديل له أو قصر العينى، موضحا أن كورنيش النيل يعمل بشكل جيد وكذلك شارع مصر والسودان.

وحذر من سلوك محور الفردوس بصلاح سالم واستخدام محور النصر بدلا منه، بينما الكبارى التى تنقل الحركة المرورية إلى القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد ومنها كوبرى الجلاء والساحل والجامعة