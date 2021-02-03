صور.. طريقة ارتداء الملابس المنقوشة بجلد النمر فى شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - واستعانت الكثير من الفتيات بارتداء الملابس المنقوشة بجلد النمر سواء الفساتين أو البناطيل أو التنانير لدورها فى حصول مرتديتها على إطلالة أنيقة جذابة. ويمكن ارتداء تلك الملابس بمختلف الأوقات سواء فى الخروجات أو أماكن العمل أو المناسبات. وتحتاج تلك الموضة إلى بساطة القطع الأخرى للظهور فى صورة أنيقة جذابة تناسب الصباح أو بعد الظهيرة. وتلعب المعاطف والجواكيت المنقوشة بجلد النمر دورا فى إضافة مظهر راقى وأنيق للمرأة فى المناسبات الرسمية، لذا يمكن اختيار تلك الإطلالة فى أماكن العمل صباحا أو خروجات بعد الظهيرة. وتساهم الفساتين المنقوشة بجلد النمر فى منح مرتديته إطلالة جذابة تلفت الأنظار حولها فى المناسبات، بينما التنانير تساعد فى الحصول على صورة كلاسيكية ناعمة وخصوصا عند اختيار التنورة الميدى أو القصيرة وتنسيقه مع بوت أو حذاء ذى كعب عالى.

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