أجمل صور لـ فانيسا بونس .. أول مكسيكية تفوز بـ لقب ملكة جمال العالم

جدة - نرمين السيد - وشاركت عارضة الأزياء فانيسا فى العديد من مسابقات الجمال، وخلال عام 2018 تم تتويجها بـ لقب ملكة جمال العالم، وتعد أول مكسيكية تفوز بذلك اللقب.

وتهتم بدعم المؤسسات غير الربحية فى مختلف المجالات الاجتماعية، لذا قامت خلال حفل تتويجها بملكة جمال العالم بترويج مشروعها "نا فيلى" الذى يستهدف مساعدة أطفال العمال المحليين الذين يهاجرون من ولاية جيريرو،بالمكسيك، إلى ولاية جواناخواتو.

كما فازت بملكة جمال مدينة مكسيكو فى 2017، وحازت على جائزة ملكة جمال المكسيك 2018 لتمثيل المكسيك فى ملكة جمال العالم فى 5 مايو 2018.

وتتمتع فانيسا بملامج جميلة جذابة ساعدتها فى الحصول على شهرة واسعة بمجال الأزياء والموضة فى المكسيك، لذا تحظى إطلالاتها إعجاب متابعيها لأناقتها وبساطتها.