تريند طلع الصباح مع يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس، تصدره تويتر عبر حسابه الشخصى، وعلق قائلا: "طلع الصباح مع يونس.. التريند فى مصر على تويتر من قبل ما نبدأ حلقتنا بكتير.. صباحكم سعادة يا أجمد صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاح معلقين: "مذيع عظمة أوى"، "ملك الراديو"، "مذيع عظيم ومبدع دائما".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.