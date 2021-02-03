تجنب 5 عادات تدمر بطارية اللاب توب

جدة - نرمين السيد - مجلة "pc mag" أوضحت عادات للمستخدمين تؤدى لتلف البطارية، وبتجنب تلك الأخطاء يمكن الحفاظ على بطارية اللاب توب لفترة أطول، وهى كالتالى:

-ملحقات غير أصلية خاصة بالهاردوير:

الأجزاء الداخلية للهاردوير، لها تأثير كبير على بطارية اللاب توب، كونها تعلم على إضعاف البطارية وإلى ارتفاع درجة حرارتها بسبب اختلال نظام تبريد حرارة البطارية.

-تطبيقات الشحن السريع:

هناك عدد من التطبيقات للشحن السريع، بهدف تسريع بطارية اللاب توب، وتعمل هذه التطبيقات على زيادة الشحن بدرجة كبيرة، ما يجعل تتحمل شحنًا أكبر من المعدل الطبيعى، ويؤدى لتلفها.

-الشواحن غير الأصلية:

الشواحن غير أصلية تؤدى لتدمير البطارية بعد فترة من الاستخدام، كما تؤدى لمشكلات مثل تسريب الشحن وغيرها.

-شحن بطارية اللاب توب حتى 100 %:

يجب شحن البطارية حتى 80% فقط، لأن الوصول إلى 100 % يعمل على نفاد الطاقة سريعًا، واستمرار استخدامها لوقت طويل مع الشاحن.

-فتح الكثير من علامات التبويب والبرامج:

فتح صفحات تبويب كثيرة وبرامج ما يؤدى لاستهلاك البطارية بشكل كبير، والتحميل عليها.