جدة - نرمين السيد - وتأتى الحافلة بطول يبلغ 41 قدما وبها 40 مقعدا، بالإضافة إلى وجود مساحة للركاب الواقفين وللكراسى المتحركة. وتطرح الشركة أسطولًا من تلك الحافلات المخصصة فى نقل الركاب بطريق مخصص بين نيو بريتين وهارتفورت، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل". وتعتمد على تقنية AutoDrive لإنشاء نموذج ثلاثى الأبعاد بزاوية 360 درجة لمحيطها عبر LIDAR والرادار والكاميرات، واكتشاف المشاة والمركبات والعقبات الأخرى. وتتمكن تلك الحافلة من تلبية متطلبات السيارة الآلية من المستوى 4، الذى يساعد السيارة فى قيادة نفسها بالطريق المخصص لها وليس بجميع المناطق والظروف. وتستطيع الحافلة التواصل مع المركبات الذكية والبنية التحتية مثل إشارات المرور أو إشارات المشاة، وتستفيد من قوة الدفع الكهربائى للبطارية Xcelsior CHARGE من New Flyer للتجول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا الشمالية تطلق أول حافلة ذاتية القيادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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