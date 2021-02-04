بسبب الكمامات .. زيادة الإقبال على الكحل والماسكارا والرموش الصناعية

جدة - نرمين السيد - وأصبحت العيون هى مصدر تركيز الفتيات وبدأن البحث عن أفكار جديدة لرسومات العين حتى تجذب الأنظار حولها، لذا عاد الكحل من جديد إلى عالم الموضة.
ومع انتشار كورونا وارتداء الكمامات تم تغطية الوجه ما عدا العيون، لذلك ازداد إقبال الفتيات على الكحل بكافة ألوانه والماسكرا والاستعانة بالرموش الصناعية، وفقا لما جاء فى وكالة "انسا" الإيطالية.
وبدأت الفتيات تستخدم كريم أساس وبودرة وأحمر شفاه وكونسيلر وأحمر خدود تتمتع بدرجة عالية من الثبات حتى لا تتأثر بالماسك.
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