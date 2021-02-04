صور .. موضة الحقائب المينى تسيطر على خزانات الفتيات

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جدة - نرمين السيد - وظهرت الحقائب الضخمة منذ سنوات ماضية وقامت بـ لفت الأنظار إليها، ولكن خلال السنوات الأخيرة انتشرت الحقائب المينى وأصبحت هى أبرز صيحات الموضة فى مختلف مواسم السنة.
وبالرغم من صغر حجم الشنطة بشكل مبالغ فيه، إلا أنها تمكنت من إضفاء لمسة من الأناقة بإطلالة كل فتاة.
ومن بين أشكال حقائب اليد الصغيرة الحجم "حقيبة الـ Pouch المينى"، والتى تتناسب مع مختلف الأزياء بشرط تنسيق الألوان واختيار الخامة المناسبة.
وتعتبر الحقيبة اللؤلؤ الصغيرة من الاختيارات المناسبة فى الإطلالات المسائية والسهرات أى الخروجات التى لا نحتاج للكثير من الأشياء معنا فى الحقيبة.
بينما الحقيبة الكروس المينى يمكن ارتدائها بأكثر من طريقة سواء بستايل كروس أو نزع أذرعها الطويلة والاكتفاء بالأيدى القصيرة.
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