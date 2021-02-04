ملوك التريند.. طلع النهار مع يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس، تصدره تويتر عبر حسابه الشخصى، وعلق قائلا: "أحلى صباح بيبدأ دايما بتصدر الصبحاويه ملوك الترند،#طلع_النهار_مع_يونس الترند الأول فى مصر على تويتر حالا".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.