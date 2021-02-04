صور.. أزياء يمكن اختيارها على طريقة عارضة الأزياء ميجان يونج

جدة - نرمين السيد - وشاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال فى عام 2013، بالمسابقة التى أقيمت فى مدينة بالى بـ إندونيسيا، وفازت بلقبا ملكو جمال العالم وملكة جمال الفلبين بنفس العام.
ونشأت ميجان من أم فلبينية وأب أمريكى، وتعد هى أخت الممثلة لاروين يونج.
وتحرص يونج على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على رشاقتها التى جعلتها تتألق بذلك المجال، كما تعشق زوجها، وتهوى التأمل فى الطبيعة، وذلك ما أوضحته صورها عبر "إنستجرام".
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