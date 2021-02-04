نوكيا تطرح هاتفا جديدا بسعر مميز

جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف "Nokia 1.4" بشاشة تصل حجمها إلى 6.51 بوصة وبدقة 720 بيكسل.

ويحتوى الهاتف على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتى تأتى بدقة 5 ميجابيكسل، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena".

ويتمتع الهاتف ببطارية تصل قوتها لـ 4000 ميللى أمبير فى الساعة، ويصل عمر البطارية لمدة يومين.

ويوجد بالجزء الخلفى من "هاتف Nokia 1.4" كاميرا خلفية مزدوجة توجد بها وحدتان الرئيسية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت أسفل إعدادات الكاميرا.

كما يدعم الهاتف تحسين تجربة التصوير بالهاتف مع ميزات مثل الوضعين الليلى والبورتريه، ويأتى الهاتف بسعر 99 يورو أى 1.871 جنيه.