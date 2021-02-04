جدة - نرمين السيد - وكان ذلك المريض يقوم بالصيد فى بحيرة بـ كولومبيا، ويبلغ 24 عاما من عمره، وأثناء عملية الصيد نجح فى اصطياد أول سمكة وقرر أن يمسكها بفمه لكونه لا يعلم أين يضعها، وبعدها قام برمى خيط الصيد مرة أخرى ولكن تحركت السمكة فى فمه ووصلت إلى حلقه.
وذهب ذلك الصياد إلى أحد مستشفيات كولومبيا وخضع للآشعات، ولكنه كان مختنقا بسبب وجود السمكة فى حلقه، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستارز".
وقام الطاقم الطبى بإسعافه لإنقاذه والتمكن من إخراج السمكة من حلقه، وتمكن من ذلك وتم إخراجها مع استمرار بقاء المريض بالمستشفى تحت الملاحظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انزلاق سمكة فى حلق كولومبى أثناء عملية الصيد بعد إمساكها بـ فمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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