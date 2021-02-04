انزلاق سمكة فى حلق كولومبى أثناء عملية الصيد بعد إمساكها بـ فمه

جدة - نرمين السيد - وكان ذلك المريض يقوم بالصيد فى بحيرة بـ كولومبيا، ويبلغ 24 عاما من عمره، وأثناء عملية الصيد نجح فى اصطياد أول سمكة وقرر أن يمسكها بفمه لكونه لا يعلم أين يضعها، وبعدها قام برمى خيط الصيد مرة أخرى ولكن تحركت السمكة فى فمه ووصلت إلى حلقه.

وذهب ذلك الصياد إلى أحد مستشفيات كولومبيا وخضع للآشعات، ولكنه كان مختنقا بسبب وجود السمكة فى حلقه، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستارز".

وقام الطاقم الطبى بإسعافه لإنقاذه والتمكن من إخراج السمكة من حلقه، وتمكن من ذلك وتم إخراجها مع استمرار بقاء المريض بالمستشفى تحت الملاحظة.