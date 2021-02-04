وتم تنزيل التطبيق الذى يدعى "COCOA" من قبل ما يقرب من 25 مليون فرد فى اليابان منذ إطلاقه الصيف الماضى، ويعتمد على "Bluetooth" فى اكتشاف الاتصال مع المستخدمين القريبين لمدة 15 دقيقة، وإذا ثبتت إصابة المستخدم لاحقًا بالفيروس، فيمكن تتبع جهات الاتصال الخاصة به وإخطارها من خلال البرنامج.
وأشارت وزارة الصحة اليابانية إلى تعرض التطيبق للخلل لفشله فى عرض إخطارات للاشتباه فى الاتصال بأشخاص مصابين بالفيروس، مضيفة أنها تعمل على إطلاحه فى منتصف الشهر الجارى.
وأوضحت الصحة اليابانية فشل التطبيق بالأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد فى إرسال إشعارات بشأن جهات الاتصال، وفقا لما جاء فى هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية (NHK).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فشل COCOA بـ اليابان .. التطبيق المخصص للكشف عن إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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