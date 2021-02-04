فشل COCOA بـ اليابان .. التطبيق المخصص للكشف عن إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - طرحت اليابان خلال الصيف الماضى تطبيق عبر الهواتف الذكية للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن فشله فى عرض بعض الإخطار عن حالات الاشتباه.





وتم تنزيل التطبيق الذى يدعى "COCOA" من قبل ما يقرب من 25 مليون فرد فى اليابان منذ إطلاقه الصيف الماضى، ويعتمد على "Bluetooth" فى اكتشاف الاتصال مع المستخدمين القريبين لمدة 15 دقيقة، وإذا ثبتت إصابة المستخدم لاحقًا بالفيروس، فيمكن تتبع جهات الاتصال الخاصة به وإخطارها من خلال البرنامج.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية إلى تعرض التطيبق للخلل لفشله فى عرض إخطارات للاشتباه فى الاتصال بأشخاص مصابين بالفيروس، مضيفة أنها تعمل على إطلاحه فى منتصف الشهر الجارى.

وأوضحت الصحة اليابانية فشل التطبيق بالأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد فى إرسال إشعارات بشأن جهات الاتصال، وفقا لما جاء فى هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية (NHK).