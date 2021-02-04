فيديو: أسوأ شقة فى نيويورك .. إيجارها الشهرى 1650 دولار

جدة - نرمين السيد - وحسب الفيديو فإن "أسوأ شقة" فى نيويورك، هى عبارة عن غرفة صغيرة مطروحة للإيجار بمبلغ 1650 دولارا شهريا.

وفى الفيديو يظهر أن الشقة لا تضم إلا بعض الأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى انها لا يوجد بها مرحاض، وإنما يتعين على المستأجر أن يستخدم حمام مشتركا للبناية.

وقد رفض الوكيل العقارى، بحسب اتصال مع وكالة فرانس برس، الكشف عن العنوان المحدد للشقة فى حى جرينتش فيلدج، ولا اسم صاحبها.

وحصد الفيديو، الذى يحمل عنوان "أسوأ شقة فى نيويورك"، عبر حساب "نيويورك سيتى ريالتور" على "تيك توك"، أكثر من 2,6 مليون علامة إعجاب وعشرات آلاف التعليقات الساخرة بأكثريتها من حجم الشقة ووضعها.

يشار إلى أن متوسط إيجار الشقق فى مانهاتن فى أكتوبر الماضى، كان قد وصل إلى 3790 دولارا فى الشهر، وفق موقع "رنت كافيه"، لمساحة تبلغ فى المعدل 65 مترا مربعا، فيما لا تتعدى مساحة الشقة المصورة فى الفيديو عشرة أمتار.

وأشار الوكيل العقارى، الذى نشر الفيديو كامرون نولتون، إلى أن الشقة الخالية من السكان، ستجد على الأرجح من يستأجرها سريعا، رغم أن الإعلان عن إتاحتها للتأجير اقتصر على الوكلاء العقاريين من دون أى منشور على المواقع الرئيسية للإعلانات العقارية.

وأكد نولتون أن جرينتش فيلدج "من أكثر الأحياء المرغوبة فى العالم، لذا سيتقدم أشخاص لاستئجار الغرفة، رغم وجود شقق أخرى أكبر حجما مع حمامات بقيمة إيجار مشابهة مطروحة عبر مواقع للإعلانات العقارية فى جرينتش فيلدج.