خالد الجندى: دار الإفتاء تلاحق الفتن وتعمل على وأدها فى مهدها برأى وسطى

جدة - نرمين السيد - أضاف الجندى خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن دار الإفتاء تشارك فى التعليق على الأمور الملتهبة والأسئلة التى تدور فى المجتمع، موضحًا أنه كان هناك تساؤل فى الماضى بشأن رد فعل الجهات الدينية على الأحداث الحاضرة ولكن هذا اختلف الآن فى عهد الدكتور شوقى علام.

ورأى الجندى أن الإفتاء تعمل على ملاحقة الفتن والقضاء عليها بالرأى الوسطى الرزين الذى يقدر البعد الوطنى والحالة الاجتماعية والفهم الصحيح للإسلام، ضاربًا مثلًا برأى تداول مؤخرًا بشأن تحريم وضع المومياء فى المتاحف لعرضها على الزوار، حيث تدخلت الإفتاء لتوضح معنى السياحة ودخل قومى وعلم الآثار.

تابع الجندى أن السياحة ترتيبها فى الدخل تأتى بعد قناة السويس مما يعنى أنها رافد هام للغاية بالنسبة للاقتصاد المصرى الذى يصارع الوقت لبناء القرى والطرق والبنية التحتية، مشددًا على أن الإفتاء تدخلت بواجب قومى لترد على هذا الرأى لأنه "لا يفل الحديد إلا الحديد"، وقالت إنه لا مانع شرعًا إخراج المومياء القديمة وعرضها فى المتاحف مع الاحتياط التام فى التعامل معها بما لا يخل بإكرام الموتى.