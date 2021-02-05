نيويورك تايمز: كشف معبد تابوزيريس يعزز جهود مصر لجذب السياح

جدة - نرمين السيد - وأبرزت الصحيفة نجاح البعثة المصرية الدومينيكانية، العاملة بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية، فى الكشف عن 16 مقبرة فى مقابر منحوتة فى الصخر، تحتوى إحداها على مومياء تحمل لسانا مصنوعا من الذهب، حيث عُثر على الهيكل العظمى ذى اللسان الذهبى فى حالة جيدة، فضلا عن أن جمجمته ومعظم هيكله ما يزال سليما.

ونقلت الصحيفة الأمريكية - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس - عن لوريلى كوركوران، مديرة معهد الفنون والآثار المصرية بجامعة ممفيس قولها "إن اللسان الذهبى كان شائعًا فى مدافن النخبة خلال الفترتين البطلمية والرومانية".





وأضافت كوركوران: "فى سياق شعائر الجنائز المصرية القديمة، ومرجعها هو تعويذة 158 من كتاب الموتى، والتى تزعم أن اللسان الذهبى سيمكن الميت من التحدث والأكل والشرب فى الآخرة".

وتابعت بالقول: "قد يتم الخلط بين اللسان الذهبى وبين الممارسات الجنائزية اليونانية المتمثلة فى وضع عملة معدنية على المتوفى أو فى فمه كفدية لنقل المتوفى عبر نهر ستيكس - وفقا للميثولوجية الإغريقية - إلى العالم السفلى".

وأكدت كوركوران أن الهدف المعلن للبعثة المصرية الدومينيكية هو العثور على دفن كليوباترا فى تابوزيريس ماجنا، حيث يعتقد العديد من العلماء، أن موقع دفن كليوباترا كان داخل مجمع دفن ملكى تحت الماء فى ميناء الإسكندرية".

من جانبها قالت الدكتورة كاثلين مارتينيز التى تقود البعثة الدومينيكانية "إن ألسنة هذه المومياوات الذهبية فريدة للغاية، حيث أنه لم يتبق سوى القليل جدًا من المعلومات عن الحقبة اليونانية الرومانية فى الإسكندرية، وأن هذه الاكتشافات التى عثرنا عليها فى هذه المقبرة ليست استثنائية فحسب، ولكنها تشير أيضًا إلى أن هناك المزيد من الأسرار التى يجب الكشف عنها".

وأشار التقرير إلى أن مارتينيز لا تزال تأمل فى العثور على موقع دفن الملكة كليوباترا فى معبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية، حيث قيل أنها توفيت هناك، إلا أنها لم يتم لم يتم العثور عليها بعد.

وفى سياق متصل، قال الدكتور خالد أبو الحمد، مدير عام آثار الإسكندرية، فى بيان، إن البعثة اكتشفت خلال هذا الموسم عددا من الاكتشافات الأثرية، أهمها قناع جنازة لامرأة، ثمانى رقائق ذهبية.

وتمثل أوراق إكليل ذهبى وثمانية أقنعة من الرخام تعود إلى العصرين اليونانى والرومانى.

وأضاف المسؤول المصرى أن هذه الأقنعة "تظهر حرفية عالية فى النحت وتصوير ملامح أصحابها".