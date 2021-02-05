فيديو .. فيل صغير يشرب اللبن من الببرونة

جدة - نرمين السيد - الفيل الصغير يبلغ من العمر عامين، وتم إنقاذه من الغابات عقب وجود تمزقات فى قدمه، الأمر الذى جعله غير قادر على المشى.

وأفادت صحيفة Sheldrick Wildlife أن الفيل الصغير الذى وصل إلى مركز إنقاذ الحيوانات وهو طفل حديث الولادة فى عام 2019، تمكن من الإمساك بالزجاجة قبل إسقاطها على الأرض والسماح لحارسه بمد يد المساعدة، وظهر الفيل فى الفيديو، يستخدم جذعه للإمساك بالزجاجة الكبيرة وهو يشرب محتوياتها.