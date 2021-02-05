3 ساعات لاستخراج ثعبان من داخل سيارة فى استراليا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، فإنه تم العثور على الثعبان الأسود السام ذى البطن الأحمر، أسفل السيارة والتى غادر صاحبها للذهاب إلى حانة فى مدينة ريفيسبى، حيث يبلغ متوسط طول هذا النوع من الثعابين عادة حوالى 1.25 مترًا، وتتميز بأجزاء علوية سوداء لامعة وجوانب حمراء أو برتقالية زاهية وبطن أحمر وردى مميز.
وهذا الثعبان شائع تواجده فى الغابات وأراضى المستنقعات، وغالبًا ما يغامر بالظهور فى المناطق الحضرية القريبة، حيث تشمل مصادر الغذاء الرئيسية الضفادع والأسماك والزواحف.
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