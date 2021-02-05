صور- كاميل سيرف.. عارضة أزياء فرنسية تحارب السرطان   

جدة - نرمين السيد - فازت كاميل سيرف بلقب ملكة جمال فرنسا عام 2015 بعد أن مثلت منطقة نور با دو كاليه، كما مثلت فرنسا أيضًا فى مسابقة ملكة جمال الكون لسنة 2014.

نشأت سيرف فى كولن فى ألمانيا مع عائلتها وشقيقتها التوأم ماتيلدى، ودخلت عالم عروض الأزياء فى سن الـ 15 بعد أن عملت مع إيليت مودل ماناجمينت.

بعد وفاة والدها بسبب مرض السرطان، أسست مؤسسة لمساعدة مرضى السرطان لكى يعيشوا بشكل أفضل.