صور.. سهام صالح تحتفل بفوز الأهلى: حلق يا نسر عالى فوق

جدة - نرمين السيد - احتفلت الإعلامية سهام صالح، بفوز الأهلى على الدحيل القطرى، بهدف مقابل لا شىء، فى المُباراة التى أقيمت مساء أمس ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وحقق خلالها الأهلى فوزا مهما، ليصعد رسميًا لدور نصف النهائى.





ونشرت سهام صالح، جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، طلت فيها بفستان أحمر، الأمر الذى حاز إعجاب رواد صفحتها. وعلقت سهام صالح على الصور، قائلة: "حلق يا نسر عالى فوق.. معاك يا أهلى". يذكر أن سهام صالح، تقدم برنامج "البيت الكبير" على قناة النادى الأهلى، يوميًا، مع الإعلامى هانى رمزى.

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