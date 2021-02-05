سامسونج تستعد لطرح نسخة معدلة من Galaxy A52

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف Galaxy A52، وسيأتى بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وسيتمتع الهيكل بمقاومة ممتازة للماء والغبار.

وستكون أبعاد هيكل الهاتف المنتظر (159.9/75.1/8.4) ملم، أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.46 بوصة، بأبعاد "20:9"، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 90 هيرتزا.

وسيعمل هاتف سامسونج الجديد بمعالج Qualcomm Snapdragon 750G، وذواكر وصول عشوائى 6 و8 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

ومن المقرر أن يزود Galaxy A52 5G بكاميرا ثلاثية العدسة فيها مستشعر بصرى بدقة 64 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 4.500 ميلى أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.0.