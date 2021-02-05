بعد 3 عقود.. افتتاح منزل سفاح صمت الحملان أمام السائحين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، فقد شيد البيت عام 1910 فى بيريوبوليس بضواحى بيتسبورج فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وتم الإبقاء على ترتيبه الداخلى كما يظهر فى فيلم المخرج جوناثان ديم الشهير الذى حاز خمس جوائز أوسكار عام 1991، مع اختلاف طفيف فى ورق الجدران.

وبيع البيت، البالغة مساحته 216 مترا مربعا، قبل خمس سنوات بسعر 195 ألف دولار، قبل أن يشتريه مصمم الديكورات فى السينما كريس روان مؤخرا لقاء 290 ألف دلار، وذلك بهدف تحويله إلى موقع سياحى، مع إمكانية استئجار غرفة فيه لاحقا هذه السنة.

وسيكون بإمكان النزلاء زيارة المنزل وتفقد القبو حيث كان "السفاح" جايم غامب يحبس النساء اللواتى يخطفهن،ّ وحيث صوّرت مشاهد من الفيلم الذى عرض فى الصالات عام 1991.