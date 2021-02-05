فيديو- أحمد مصطفى كامل المتربع على عرش المقامات

جدة - نرمين السيد - ولد أحمد مصطفى كامل عام 1939، ونشأ فى أسرة علمته القرآن الكريم وأحكامه، وبدأت رحلته فى عشق المقامات منذ أن استمع للشيخ "مصطفى إسماعيل"، وتربى على يديه، إلى أن لقبه العض بـ وريث "مصطفى إسماعيل"، لقوة العلاقة التى جمعت بينهما.

واستمرت تلك العلاقة الوطيدة مع أبناء مصطفى إسماعيل، عقب وفاته، لدرجة أن أبناء الأخير كانوا دائمًا ما يقولون لـ أحمد مصطفى كامل: "حاسب على نفسك لأنه إذا حدث لك شىء فإن أبانا سيموت مرة أخرى".

ومن شدة تعلقه بالشيخ مصطفى إسماعيل، صرح أحمد مصطفى كامل، قبل وفاته، أنه يمتلك كنزا من الأسطوانات وشرائط الكاسيت تتجاوز المئات مع عشرات الأجهزة الإذاعية الضخمة التى قد لا توجد في كبرى المحطات الإذاعية، وكل هذه الثروة الضخمة موقوفة على قارئ واحد هو الشيخ مصطفى إسماعيل الذى لا ينطق اسمه إلا ويسبقه بكلمة: هبه الله الشيخ مصطفى إسماعيل.

وأكد ان يمتلك 2.200 تسجيل للشيخ مصطفى إسماعيل، متابعًا: "لا تجد فيها قراءة واحدة تشبه الأخرى"، على عكس معظم قراء اليوم.

وأوضح كامل، أنه عرض تسجيلات شيخه "مصطفى إسماعيل"، على الإذاعة المصرية، ولكنها رفضت إذاعتها بحجة أن هذه التسجيلات ستغطى على كل القراء والمشايخ فى الإذاعة.

كما كان يمتلك أيضًا تسجيلات نادرة لأم كلثوم وهى تقلد الشيخ مصطفى إسماعيل فى المقامات وتغنى على طريقته فى القراءة.

ولم يكن التعلم على أحمد مصطفى كامل، بالسهولة التى يظنها البعض، فقد وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى تلامذته، أهمها توافر الخامة الصوتية الجيدة وإتقان التلاوة والرغبة الشديدة فى التعلم والصبر عليه لمن سيقرأ عليه، والأهم أن يكون مستمعاً جيداً للشيخ مصطفى إسماعيل.

ومن أهم تلاميذه: الدكتور مصطفى أبو زيد، وهو طبيب صيدلى وقارئ متمكن، وقد وصفه بأنه رائد لمدرسة الشيخ مصطفى من بعده، وكذلك القارئ الشهير محمود الطوخى، والقارئ ياسر الشرقاوى، إضافة إلى مئات القراء، فى مختلف أنحاء العالم.

وللشيخ تلاميذ كثر خصوصًا فى ماليزيا، ولشدة تعلقهم به، عرض عليه وزير ماليزى الإقامة الدائمة فى قصر لتعليم الطلبة هناك، لكنه رفض لأنه لا يستطيع الابتعاد عن أحفاده.

ظهر الراحل مؤخرًا فى برنامج آخر النهار، مع الإعلامى محمد الباز، علق فيها على مشايخ القراءات فى هذا العصر، وانتقد منهم الشيخ ممدوح عامر، والشيخ محمود الشحات أنور، والشيخ حجاج الهنداوى، وغيرهم، الأمر الذى تسبب فى حالة كبيرة من الجدل.