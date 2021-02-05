الحرس الوطنى الروسى يتصدى لهجوم إلكترونى دام لـ 3 ساعات

جدة - نرمين السيد - وذكر الحرس الوطنى فى بيان على موقعه الإلكترونى نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، وأنه تم تنفيذه من خارج البلاد.

وأشار إلى أنه تم كذلك صد هجمات سيبرانية بنجاح فى 23 و31 يناير الماضى، واستطاع تحييد جميع المحاولات لتعطيل موقع المؤسسة، موضحا أنه تبين أن هذه المحاولات جرت من أراضى عدد من دول الاتحاد الأوروبى.

وأكد البيان أنه بات من الممكن التصدى لمثل هذه الهجمات بفضل تحليل ودراسة الهجوم الإلكترونى السابق، الذى تم تنفيذه من الخارج على المؤسسة فى صيف 2019.