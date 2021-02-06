ناسا تنشر مقطع فيديو بدقة عالية لسطح المريخ

جدة - نرمين السيد - وكيوريوسيتى روفر هى عربة متجولة، على سطح المريخ تتحرك بالطاقة النووية وهى جزء من مشروع مختبر علوم المريخ التابع لوكالة الفضاء الأمريكية. ​وحط كيوريوسيتى روفر على سطح المريخ فى 6 أغسطس 2012، وقد استغرق فى طريقه إلى المريخ نحو 8 أشهر قطع فيها مسافة تقرب من 450 مليون كيلومتر.

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