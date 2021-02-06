بعد تخطيها سن الـ95.. اتهام ألمانية بالتواطؤ لقتل 10 آلاف محتجز بمعسكر نازى

جدة - نرمين السيد - كشف ممثلو ادعاء ألمان، الجمعة، أنهم وجهوا اتهامات إلى سكرتيرة سابقة فى معسكر اعتقال نازى بالتواطؤ فى قتل 10 آلاف شخص، حيث تعد القضية هى الأولى من نوعها فى السنوات الأخيرة التى توجه ضد امرأة، بعد بلوغها سن الـ90 عاما.





وحسبما أفادتت العين الإخبارية، كانت المتهمة البالغة من العمر 95 عاما تعمل فى معسكر "شتوتهوف"، بالقرب مما كان يعرف باسم دانزيج "جدانسك" فى بولندا، التى احتلها النازيون آنذاك.

ولم يذكر المدعون اسم المرأة، لكن محطة "إن دى آر" الإذاعية، ذكرت أنها تعيش فى دار رعاية للمسنين شمال هامبورج.

وأفاد المدعون، فى بيان، بأن المشتبه بها "متهمة بمساعدة المسؤولين فى المعسكر فى القتل المنظم للسجناء والأنصار البولنديين وأسرى الحرب الروس السوفيات فى وظيفتها كخبيرة اختزال وسكرتيرة قائد المعسكر"، بين يونيو 1943 وأبريل 1945.

وأضاف الادعاء فى مدينة إيتزيهوى الشمالية، أن المرأة التى كانت تحت سن 18 عاما وقت ارتكاب الجرائم متهمة "بالمساعدة والتحريض على القتل فى أكثر من 10 آلاف قضية" بالإضافة إلى التواطؤ فى محاولة القتل.

وأكدت أنه "بالنظر إلى أن بعض النزلاء نجوا من إقامتهم فى المعسكر على الرغم من الظروف العدائية، يجب تقييم بعض الأعمال قضائيا على أنها محاولة قتل".

وقال المتحدث باسم المدعى العام بيتر مولر-راكو، فى تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "المحققين أجروا تحقيقا مفصلا جدا شمل مقابلات مع شهود يعيشون الآن فى الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقال إن "المؤرخين كلفوا أيضا بتقييم نطاق عمل المتهمين فى المعسكر، إذ إن السؤال الرئيسى فى القضية يتعلق بالمسؤولية المحددة التى تحملتها فى عمليات القتل"، فيما أفاد مولر-راكو بأن "الأمر متروك الآن للمحكمة لتقرر ما إذا كانت ستفتح قضية".

ولا يزال المدعون ينظرون فى عشرات القضايا الأخرى ضد نازيين سابقين عملوا فى معسكرات بوخنفالد أو زاكسينهاوزن أو نوينجامى أو ماوتهاوزن، وفق شبكة "ايه آر دى" للبث.