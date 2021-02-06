سناب شات توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ شركة أبل

جدة - نرمين السيد - حذرت شركة Snap Inc المالكة لـ تطبيق Snapchat الشهير للرسائل المصورة، من أن تغييرات الخصوصية القادمة والتى ستجريها شركة "أبل" قد تضر بأعمال إعلانات Snap، على الرغم من أن نمو المستخدمين والإيرادات تفوقت على كل التقديرات فى الربع الأخير من العام المالى الماضى.





وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، قالت شركة سناب، إن التغييرات التى تخطط لها شركة آبل، لمطالبة مستخدمي أيفون بالموافقة على تتبع بياناتهم للإعلانات المخصصة، يمكن أن تشكل خطرًا على طلب المعلنين، لكنها أضافت أنه من غير الواضح كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الأعمال على المدى الطويل. من جانبه، قال توم جونسون، كبير مسؤولى التحول فى وكالة الإعلانان، إنه من الواضح أن تعطيل استهداف الإعلانات الناجم عن تغييرات خصوصية iOS 14 سيكون مصدر قلق لشركة Snap ، التى تعمل باستمرار على تنمية مخزونها من أشكال الإعلانات والمعلنين.

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